Arnavutluk, Türkiye'deki depremler nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Pazartesi günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti. Geçtiğimiz gün de Kosova, depremler nedeniyle bir günlük yas ilan etmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Pazartesi günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesajında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

KOSOVA DA YAPMIŞTI

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında yarın 1 günlük ulusal yas ilan etmişti. Osmani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türkiye ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" demişti.

TÜRKİYE'DE 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede ise Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edilmişti. Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verilmişti.