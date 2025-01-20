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Arnavutluk'ta Eski Başbakan Berisha'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Arnavutluk'ta Eski Başbakan Berisha'ya Destek Gösterisi Düzenlendi
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Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha'ya destek vermek üzere ana muhalefet partisi tarafından düzenlenen gösteride, yolsuzluk suçlamalarıyla ev hapsinde bulunan Berisha'nın durumu protesto edildi. Tiran'da yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem, Berisha'nın savcılıkta bulunduğu sırada yapıldı.

Arnavutluk'ta, hakkında adli kontrol şartı bulunan eski Başbakan Sali Berisha'ya destek için ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) öncülüğünde gösteri düzenlendi.

Kalabalık bir grup, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan ve Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesince hakkında adli kontrol şartı kararı verilen eski Başbakan Berisha'ya destek için başkent Tiran'da bir araya geldi.

Ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) tarafından düzenlenen protesto, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığının (SPAK) önünde, Berisha'nın savcılıkta bulunduğu esnada gerçekleşti.

Berisha, savcılık önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, SPAK'ın, çoğulculuğa ve muhalefete karşı mücadele içinde olduğunu ifade ederek, Savcılığın siyasi bir kurum olduğunu savundu.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde olaysız sona eren gösteriye, muhalefet milletvekilleri de katıldı.

Eski Başbakan hakkındaki dava

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 20 Ekim 2023'te Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" kararı almış ancak Berisha bu karara uymamıştı.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermişti.

SPAK, bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının, "Partizani" spor kulübünün saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu açıklamıştı.

Bunun ardından Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı gönderilmiş, talep 21 Aralık 2023'te Meclis'te onaylanmıştı.

GJKKO ise 30 Aralık 2023'te Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştı. Berisha'nın kararı temyize götürme çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı. GJKKO, 27 Kasım 2024'te "ev hapsi" kararını kaldırmış, temyiz ise 3 Ocak 2025'te adli kontrol şartı kararı almıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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