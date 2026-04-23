Arnavutluk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Arnavutluk'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları "New York Schools"da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk geleceğe olan inancını, sizlere, çocuklara olan güvenini şu eşsiz sözlerle ifade etmiştir, 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz'." ifadelerini kullandı.

"Bu okulda yetişen çocuklarımız sayesinde Türkiye-Arnavutluk dostluğu daha sağlam temeller üzerinde yükselecek"

Barışın, geleceğin, güvenliğin, mutluluğun, çocukların gözündeki ışığa bağlı olduğunu kaydeden Erciyes, "Bu okulda yetişen çocuklarımız sayesinde ve siz aileler sayesinde Türkiye-Arnavutluk dostluğu daha sağlam temeller üzerinde yükselecek." dedi.

TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede de "Bu özel gün barışın, sevginin ve kardeşliğin tohumlarının çocukların masum kalplerinde yeşerdiği, aydınlık yarınlara duyduğumuz inancın simgesidir." diye konuştu.

Tiran Yerel Eğitim Ofisi Müdürü Ermira Milori ise Tiran Bale Okulunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki 23 Nisan kutlamalarında yer aldığını söyledi.

Öte yandan, Büyükelçi Erciyes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TMV Okulları öğrencilerini, Büyükelçilik binasında ağırladı.

Öğrenciler Kerem Deniz Özdoğan ve Elisa Lal Demirpolat'ın konuk olduğu programda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökmen Aksakal, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV Okulları "New York Schools" Yöneticisi Dede ve öğretmenler hazır bulundu.