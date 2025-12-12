Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Abdullah Tüz'e otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan Tüz, hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Aralık Salı günü saat 19.29 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. (21) kullandığı 41 APS 247 plakalı otomobille, Fatih Caddesi'nden Osmangazi Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz'e (33) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tüz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Abdullah Tüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle Tüz'ün yaklaşık 10-15 metre savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca sürücünün, çarpışma anında manevra yaparak aracı orta refüje yönlendirdiği görüldü.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.