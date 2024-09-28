Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali Başladı

ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü yaşatan bu geleneksel etkinlik, Hadımköy İstasyon Meydanı'nda üç gün boyunca devam edecek. Festivalin ilk gününde düzenlenen acı biber yeme yarışması, büyük bir ilgiyle izlendi ve festivale eğlenceli bir başlangıç yapıldı.

Festival, sadece geleneksel lezzetlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri, el sanatları atölyeleri, konserler ve yarışmalarla dolu dolu geçiyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte hem eğleniyor hem de kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel lezzetlerin nasıl hazırlandığını öğrenme imkanı buluyor. Ayrıca, festival süresince kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilere sunulurken, yerel üreticilerin desteklenmesine de katkı sağlanıyor.

EL YAPIMI SALÇA VE ÜZÜM PEKMEZİ İPUÇLARI

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, kışlık ürünlerin nasıl yapıldığını anlatan atölyeler oldu. Katılımcılar, evde kışa hazırlık yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bu atölyelerde öğrenme fırsatı buldu. Ev yapımı salça, tarhana, pekmez ve diğer kışlık ürünlerin yapım aşamaları detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Atölye sorumlularından Şeydanur Kılıçsoy, ev yapımı salça yapımına dair şu bilgileri verdi:

"Domateslerimizi 3-4 gün önceden doğrayıp tuzla bekletiyoruz. Ardından bir taşım kaynatıp sık sık karıştırarak kabuklarından arındırıyoruz. Son olarak, güneşte suyunu çekene kadar kurutuyoruz. Salça yaparken başında beklemek ve sürekli karıştırmak çok önemli, çünkü dibi çabuk tutabiliyor."

Zeynep Karamahmutoğlu ise üzüm pekmezi yapımıyla ilgili püf noktalarını paylaştı:

"Üzüm pekmezi yaparken kısık ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz ve pekmez toprağı ekliyoruz. Pekmez toprağı, pekmezin kıvamını ve rengini belirleyen özel bir malzeme."

Katılımcılar ayrıca el yapımı tarhananın hazırlanışını öğrenerek, kış aylarına hazırlıklarını bu bilgilerle pekiştirdi.

'GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, festivale dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Öncelikle, bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu festival, gelecek nesillerimizin kültürümüzü yaşaması ve yaşatması için büyük bir fırsat. Burada tattığınız tüm ürünler, Kadın Kültür Merkezimiz ve Nisa Mekanlarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin el emeğiyle hazırlanıyor. Belediye olarak, kadınlarımızın potansiyelini üretime dönüştürmeleri için onları teşvik ediyoruz ve ürettikleri bu doğal ve lezzetli ürünlerin aile ekonomilerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca, bu ürünlerin belediyemizin Çarşı Arnavutköy platformu üzerinden online olarak satışını destekleyerek, kadınlarımızın ekonomiye katılımını güçlendiriyoruz."

KIŞLIK LEZZETLER FESTİVALİ KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYOR

Kışlık Lezzetler Festivali, sadece lezzetlerin tanıtılmasını değil, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını da amaçlıyor. Candaroğlu, "Katılımcılarımızın, Anadolu'nun binbir rengini bu festivalde deneyimlemesi ve bu değerleri çocuklarına aktarması bizim için çok önemli. Bu etkinlikleri gelecek yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

3 GÜN BOYUNCA LEZZET VE EĞLENCE DEVAM EDECEK

Kışlık Lezzetler Festivali, 29 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. Festivalde, yerel lezzetleri keşfetmek ve keyifli etkinliklere katılmak isteyen herkesi zengin bir program bekliyor. Festival alanına gelenler, hem kültürel değerleri öğrenme hem de aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirme fırsatını bulacak.