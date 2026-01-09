Haberler

Arnavutköy'de inşaat alanındaki işçi konteynerleri yangında kullanılamaz hale geldi

Dursunköy Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında işçi konteynerlerinde çıkan yangında can kaybı yaşanmadı, ancak konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürülürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Dursunköy Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Arnavutköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Konteynerleri saran alevlere müdahale eden itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi.

