Arnavutköy'de çiçekçi dükkanında çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de çiçekçi dükkanında çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'ndeki çiçekçi dükkanında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
ARNAVUTKÖY'de çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, 21.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde çıktı. Caddedeki çiçekçi dükkanından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Alev alev yanan çiçekçi dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.