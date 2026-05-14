Arnavutköy'de aile içindeki silahlı kavgada başından vurularak yaralandı; kuzeni ve eniştesi gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içinde uzun süredir devam eden husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışmalarda, kavgada silah kullanan kişilerin M.K.'nin kuzeni Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan, M.K.'nin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğunun yapılacak kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

