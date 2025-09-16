Arnavutköy Belediyesi ve İHÜ, Geleceğin İletişimcilerini Yetiştirmek İçin Protokol İmzaladı

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında akademide geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan protokolü imzaladı.

Törende konuşan Candaroğlu, ilçedeki genç nüfusun önemini vurgulayarak, gençlerin medya alanında yalnızca izleyici değil, içerik üreten ve yön veren bir nesil olmasını istediklerini belirtti.

Candaroğlu, "Akademide radyo sunuculuğundan diksiyona, dijital hukuktan haber editörlüğüne kadar geniş bir eğitim programı uygulanacaktır. Modern sınıflar ve tam donanımlı stüdyolarda uzman eğitmenlerle gençlerimize uygulamalı eğitim sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Arkan, yeni medyanın gençler için önemine dikkati çekerek, "Gençlerin kendi değerlerini ve toplumsal tecrübelerini yeni medya üzerinden aktarabilmeleri büyük önem taşıyor. Akademi, iletişim ve dijital becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan gazeteciler, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Katılımcıların akademinin sınıf ve stüdyolarını ziyaret etmesinin ardından program sona erdi.

Gençlerin medya ve iletişim alanında nitelikli eğitim alması amacıyla kurulan Yeni Medya Akademi'de, radyo yayıncılığı, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, dublaj, seslendirme, editörlük ve video kurgu gibi birçok alanda eğitim verilecek.

Geleceğin iletişimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen akademide eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika takdim edilecek.