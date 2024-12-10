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Dedektörle altın aramaya çıktı, yakayı ele verdi

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, arkeolojik sit alanında yasak olmasına rağmen altın aramak için dalış yapan Sercan A. gözaltına alındı. Dedektörle denizde bulduğu tarihi objelere el konuldu.

Bartın'da Amasra ilçesi Küçük Liman'da arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın arayan Sercan A. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin dün de Büyük Liman'da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

DEDEKTÖRLE DENİZE GİRDİ

İlçedeki arkeolojik sit alanı olan ve dalış yapmanın yasak olduğu Küçük Liman mevkisinde Sercan A., dedektörle denize girdi. Denizde, şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sercan A.'nın denizde dedektörle bulduğu altın yüzük, küpe, madeni para ve diğer metal eşyalara el koydu. Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Sercan A., ifadesi alınmak üzere Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Sercan A., define değil takı aradığını, hobi olarak dalış yaptığını ve daha önce bulduğu tarihi eserleri de ilgili birimlere teslim ettiğini öne sürdü. Öte yandan, şüphelinin İzmir'den geldiği, dün de Büyük Liman'da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dedektörle altın aramaya çıktı, yakayı ele verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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