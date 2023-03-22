ARKADAŞLARI İLE UYUŞTURUCU KULLANAN İRANLI, YAŞAMINI YİTİRDİ

ANTALYA'da birlikte kaldığı iki trans birey arkadaşı ile uyuşturucu madde alıp, eğlenen İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30), hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İran vatandaşı Shayan Rastegaran, iki trans birey arkadaşı ile gece geç saatlere kadar eğlendi. İddiaya göre uyuşturucu madde alan Shayan Rastegaran'ın uyanmaması üzerine arkadaşları, öğle saatlerinde odaya girerek kontrol etti. Rastegaran'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık çalışanları, Rastegaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trans bireylerin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, Rastegaran'ın 6 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve birçok kez araç kiraladığı öğrenildi.