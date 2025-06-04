Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı

Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı
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Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı
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Sakarya'da arkadaşını iki bacağından tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli taksi bagajından çıkarken yakalandı. Üst aramasında tabanca, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Düzyazı Mahallesi'nde 2 Haziran Pazartesi günü K.T. (31) ile arkadaşı R.Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine K.T, tabancayla 4 el ateş ederek R.Ç'yi bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan R.Ç. sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

TAKSİNİN BAGAJINDAN ÇIKTI

Jandarma ekiplerince başlatılan inceleme ve araştırma ile alınan ifadeler doğrultusunda, şüphelinin Adapazarı ilçesinde bulunan ağabeyinin yanında olabileceği değerlendirildi. Fiziki takip sonucu zanlı, ağabeyinin evinin yakınlarında taksinin bagajından çıkarken görüntülenerek jandarma ekiplerince yakalandı.

ÜSTÜNDEN TABANCA, MERMİ VE ŞARJÖR ÇIKTI

Şüphelinin üst aramasında 1 tabanca, 1 şarjör, 13 adet 19 mm çapında mermi ve tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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