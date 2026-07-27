Milei'den Brezilya'ya Arjantin karşıtı kampanya suçlaması

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya hükümetinin 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında sosyal medyada Arjantin karşıtı bir kampanyayı finanse ettiğini öne sürdü.

Ülkesindeki Mitre Radyosu'na konuşan Milei, Brezilya hükümetinin Dünya Kupası maçları sırasında Arjantin Milli Takımı'nı hedef alan sosyal medya kampanyasına finansman sağladığını iddia etti.

Milei, "Bu Arjantin karşıtı kampanyaya en çok parayı kimin yatırdığını biliyor musunuz? Brezilya hükümeti. Kaynakların yüzde 25'i oradan çıktı." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in özgürlüğün simgesi haline geldiğini ve bu nedenle hedef alındığını savunan Milei, "Batı'nın feneri oluyoruz. Dürüst insanları soymak için 'sosyal devlet' maskesinin arkasına saklanan bu hırsızların politikalarını tehlikeye atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Milei, Dünya Kupası sırasında hakemlerin Arjantin lehine karar verdiği iddiaları, İsrail hükümeti yetkililerinin Arjantin Milli Takımı'na verdiği destek ve ülkesinin "ırkçı bir ülke" olduğu yönündeki suçlamalar başta olmak üzere, sosyal medyada Arjantin'i hedef alan eleştirilere işaret etti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi arasında, Milei'nin 10 Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana çeşitli konularda diplomatik gerilim yaşanıyor.

Brezilya, Milei'nin Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından dün Buenos Aires Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Milei, sosyal medyada ülkesine yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısı nedeniyle "kıskanıldığını" öne sürmüştü.???????

Kaynak: AA