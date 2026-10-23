Arjantin hükümeti Latin Amerika'daki 5 suç örgütünü terör örgütü ilan etti

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Arjantin hükümeti, Latin Amerika'daki 5 çok uluslu suç örgütünü terör örgütü ilan ederek, bu örgütlerin bölgesel faaliyetlerini ve finansal ağlarını çökertmenin amaçlandığı resmi bir karar yayımladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Başkanlık Ofisinden yapılan duyuruda, terör örgütü ilan edilen grupların Meksika'daki Sinaloa Karteli ve La Nueva Familia Michoacana, Kolombiya'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ekvador'daki "Los Tiguerones" çetesi olduğu belirtildi.

Bu grupların resmen Arjantin'in "Terör Eylemleri ve Bunların Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kuruluşlar Kamu Sicili"ne kaydedildiği bilgisi verilen duyuruda, kararın Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet İstihbarat Sekreterliği arasındaki eş güdümle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, gizli istihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunularak, "Bu grupların operasyonel kapasitesi, bölgesel coğrafi genişlemesi ve yasa dışı faaliyetlerindeki çeşitlilik, vatandaşlarımızın can, mal ve varlıklarına doğrudan tehdit oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Meksika merkezli Sinaloa Karteli'nin küresel uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinde bulunan uluslararası bir suç örgütü olarak tanımlandığı açıklamada, La Nueva Familia Michoacana grubunun da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik faaliyetlerine yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, Ekvador'daki "Los Tiguerones" çetesinin deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlerde bulunduğu kaydedilirken, Kolombiya'daki ELN ve FARC grupları "silahlı mücadeleye dayanan aşırı sol gerilla hareketleri" olarak tanımlandı.

Kaynak: AA