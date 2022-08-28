BUENOS AIRES - Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

Arjantin'de 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri düzenlendi.

Arjantin'de 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri düzenlendi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin merkezi Fernandez de Kirchner'in başkent Buenos Aires'in Recoleta Mahallesindeki evinin önü oldu.

Göstericiler, eski Cumhurbaşkanı'na destek için öğlen saatlerinden itibaren evinin çevresindeki sokakları doldurmaya başladı.

Fernandez de Kirchner'ın destekçilerinin, polisin evin yakınına kurduğu demir çitleri devirmesiyle polisle göstericiler arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazıyla ve su sıkarak müdahale etti.

Kısa süren çatışmanın ardından polisin koyduğu demir çitler kaldırıldı ve güvenlik güçleri geri çekildi.

Hükümete yakın kesimler, çıkan arbede dolayısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta'yı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından, "Vatandaşların kendilerini özgür ve demokratikçe ifade ettikleri kitlesel bir gösteri karşısında Şehir Hükümeti'nin yol açtığı kurumsal şiddeti en güçlü şekilde reddediyorum." ifadesini kullandı.

Fernandez de Kirchner muhalifi Larreta, demir çitlerin günlerdir devam eden gösterileri nedeniyle rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine koyulduğunu açıklamıştı.