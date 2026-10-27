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Arıkan, Kepez'deki hortum felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı

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Arıkan, Kepez'deki hortum felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortum felaketinde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Arıkan, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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