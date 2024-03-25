Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları 20. Geleneksel İftar Programı'nda buluştu. Mezunları buluşturan program, Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesinde yapıldı.

Çeşitli dönemlerde Arifiye Öğretmen Lisesi'nde 6 yıl yatılı okuyan Arifiye mezunlarının 20. Geleneksel iftar programı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirildi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 300 dolayında mezun katıldı.

İftar programına katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Arifiye mezunlarını ilçelerinde misafir etmekten onur duyduklarını söyleyerek, "Ben de bir öğretmen çocuğuyum 2009 yılında vefat eden babam Fahri Şahin'in de Arifiye Köy Enstitüsü mezunuydu." dedi.

Şifalı sularıyla tanınan Osmaneli Belediyesi İçmeler Tesislerinde düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları, arkadaşları ve dönem öğretmenleriyle okul günlerini özlemle yad ettiler.