Haberler

Ankara-Arif Nihat Asya, vefatının 51'inci yıl dönümünde anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcisi 'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, Asya'nın edebi mirası ve Türk milletine kattıkları vurgulandı.

CUMHURİYET dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, 'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya, vefatının 51'inci yıl dönümünde AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Arif Nihat Asya'nın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ve çok sayıda partili katıldı. Tören kapsamında Arif Nihat Asya'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu. AK Parti'li Yayman, Arif Nihat Asya'yı rahmet, şükran ve duayla andıklarını belirterek, "Arif Nihat Asya sadece bir şair değil. Arif Nihat Asya, Türk milletine ruh veren ve milletimizin dillerinde destan olmuş şiirlerin de sözlerin de yazarıdır. Arif Nihat Asya hepinizin bildiği gibi gerçekten çok büyük bir şairdir, çok büyük bir insandır. Arif Nihat Asya'yı yalnızca bir estetik alanı olarak değil; milletimizin hafızası, vicdanı ve ortak bilinci olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Onun kaleminden dökülen her mısra bu toprakların ruhunu, tarihini ve kaderini taşımaktadır. Özellikle 'Bayrak' şiiriyle bayrağı bir sembol olmaktan çıkarıp bağımsızlığımızın, şehadet bilincimizin ve milli onurumuzun sembolü haline getirmiştir. Onun dizelerinde bayrak, şehidin kanıyla yoğrulan, vatan toprağıyla bütünleşen ve ebediyete uzanan mukaddes bir emanettir. Bu sebeple Arif Nihat Asya, Türk edebiyatında haklı olarak 'Bayrak Şairi' ünvanını almış ve milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milli ve manevi değerleri merkezine alan eserleriyle nesiller yetiştiren Arif Nihat Asya, yalnızca edebiyat alanında değil; devlet hayatında da sorumluluk üstlenmiş çok değerli bir mütefekkirdir. Fikir ve sanat dünyasında sergilediği vakarı, temsil ettiği değerleri Meclis'in çatısı altında da sürdürmüş ve sözünün arkasına duran münevver olarak hafızalarda yerini edinmiştir" ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERİN İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR'

Arif Nihat Asya'nın şiirinin korkuya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı imanın sesi olduğunu ifade eden Yayman, "Onun bayrağı şehidin canıyla yücelen, toprağın ruhuyla bütünleşen nesilden nesle emanet edilen mukaddes bir değerdir. Sayın Arif Nihat Asya'yı bir kez daha şükranla anıyoruz. Onun mirası sadece bizim değil, gelecek nesillerin de ilham kaynağı olacaktır. O sadece bir şair değil, o aynı zamanda milletimize ruh veren ve milletimize tarih bilincini milli ve manevi değerleri aşılayan büyük bir şairdir. Bu vesileyle bir kez daha kendisini rahmetle, duayla anıyoruz. Onun bıraktığı mirası, gelecek nesillere taşımak için biz de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü Arif Nihat Asya sadece bir şair değildir; aynı zamanda nesillerin yolunu aydınlatan büyük bir ışıktır, büyük bir meşaledir" dedi.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

İstanbul'da restorana operasyon: Milyonlarca liralık silah bulundu