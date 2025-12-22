"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya, BEUN'da anıldı

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından düzenlenen panelle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Arif Nihat Asya'ya Vefa" başlıklı panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Türk edebiyatına iz bırakmış şahsiyetlerin anılmasının kültürel hafızanın canlı tutulması açısından önem taşıdığını belirterek, Arif Nihat Asya'yı vefatının 50. yılında anmanın anlamlı olduğunu kaydetti.

Panele katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Asya'nın hayatına ve edebi kişiliğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

FSMVÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık da Asya'nın çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, şairin "Bayrak", "Naat" ve "Fetih Marşı" temalı şiirleriyle Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Fatih Andı ise Asya'nın Türk edebiyatı ve toplumsal hafızası üzerindeki etkisine değindi.

Konuşmaların ardından BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karasu, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti.