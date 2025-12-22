Haberler

"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya, BEUN'da anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli ismi Arif Nihat Asya'yı vefatının 50. yıl dönümünde düzenlenen panelle andı. Panelde, Asya'nın edebi kişiliği ve Türk edebiyatına katkıları değerlendirildi.

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından düzenlenen panelle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Arif Nihat Asya'ya Vefa" başlıklı panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Türk edebiyatına iz bırakmış şahsiyetlerin anılmasının kültürel hafızanın canlı tutulması açısından önem taşıdığını belirterek, Arif Nihat Asya'yı vefatının 50. yılında anmanın anlamlı olduğunu kaydetti.

Panele katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Asya'nın hayatına ve edebi kişiliğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

FSMVÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık da Asya'nın çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, şairin "Bayrak", "Naat" ve "Fetih Marşı" temalı şiirleriyle Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Fatih Andı ise Asya'nın Türk edebiyatı ve toplumsal hafızası üzerindeki etkisine değindi.

Konuşmaların ardından BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karasu, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title