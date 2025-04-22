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Arhavi'de 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Arhavi'de 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Arhavi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Emel Özkan ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde günün anısına katılımcıların fotoğraf çekilmesiyle tamamlandı.

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Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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