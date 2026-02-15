Nijerya'da 'Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür Festivali' sona erdi

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür Festivali", binlerce balıkçı, turist ve kültür meraklısının katılımıyla tamamlandı.

Kebbi eyaletine bağlı Argungu kentinde gerçekleştirilen festivale, yaklaşık 40 bin balıkçı katıldı.

Festivalin kapanış törenine, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu iştirak etti.

Kökeni 1934 yılına dayanan "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür Festivali", başlangıçta Sokoto Halifeliği ile Kebbi Krallığı arasında barışı simgelemek amacıyla başlatıldı.

Yıllar içinde uluslararası bir kültür şölenine dönüşen festival, balıkçılık yarışmalarının yanı sıra geleneksel müzik ve dans gösterileri, güreş müsabakaları, el sanatları etkinlikleri ile turizm ve yerel ticareti teşvik eden faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Festival, ev sahibi topluluk için birlik, kültürel gurur ve ekonomik fırsat sembolü olarak görülüyor. Dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırlayan etkinlik, Nijerya'nın zengin kültürel mirasının tanıtımına katkı sağlıyor.