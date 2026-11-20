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ARDAHAN-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 minibüste bulunan 25 kişi mahsur kaldı. AFAD ve Karayolları ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bülbülan Yaylası mevkisinde 3 minibüste bulunan toplam 25 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ardahan yönünden bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince kurtarma çalışmaları Ardanuç yönünden sürdürüldü. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu minibüslerdeki 25 kişi kurtarıldı.

ILGAR GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve TIR yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması ve yolun açık tutulması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı