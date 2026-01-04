Artvin'de çığda kaybolan çoban için arama çalışmaları durduruldu

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 2 kişinin öldüğü çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için arama çalışmalarına, bölgedeki çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Ardanuç ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Zekeriyaköyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığda kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Zekeriyaköy'de oturan Bülent Gezer için arama çalışmalarına bölgedeki çığ riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Valimiz Dr. Turan Ergün başkanlığında, Ardanuç Kaymakamlığında; Zekeriya köyü Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketiyle ilgili olarak ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Havadan yapılan incelemeler ile saha değerlendirmeleri sonucunda, 5 ayrı noktada çığ tehlikesi ve eksi 25 dereceye varan hava koşulları nedeniyle ekiplerin can güvenliği esas alınarak çalışmalar geçici olarak durdurulmuş olup, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yeniden başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.