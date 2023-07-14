Ardahan Valisi Hüseyin Öner'den 15 Temmuz mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öner, mesajında 15 Temmuz darbe girişimini kahramanca püskürten milletimizi ve şehitlerimizi anlattı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öner, mesajında, milletin yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu, harcı şehit kanıyla atılmış devleti işgal etmek, parçalamak ve sömürge yapmak, rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağı semalardan indirmek için, 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve işbirlikçi FETÖ'cü hainlerin, alçak ve hain darbe teşebbüsüne kalkıştığını belirtti.

Hain darbe kalkışmasının, devletin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçladığını vurgulayan Öner, "Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın emriyle, tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilen kahraman milletimiz, ölümü göze almış, bu hain girişimi başarısızlığa uğratmış, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Öner, mesajında ayrıca, korkunun ve ölümün üzerine giden 15 Temmuz şehit ve gazilerini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günleri'nde gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceklerini belirtti.