Ardahan Valiliği Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenledi

Ardahan Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna bir yemek programı düzenledi. Programda Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, misafirlerle ilgilendi ve sohbet etti. Vali Öner, konuşmasında milletin birlik ve beraberlik içinde her oyunu bozmaya devam edeceğini vurguladı. Programa Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Terör gazisi ve şehit aileleri de katıldı.

Ardahan Valiliği"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Kura Nehri kıyısında bir lokantada düzenlenen programda Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, misafirlerle tek tek ilgilendi, sohbet etti.

Öner, burada yaptığı konuşmada, bir kez daha şehit aileleri ve gazilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"15 Temmuz'da olduğu gibi, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde her oyunu bozmaya devam edecektir." diyen Öner, şöyle konuştu:

"15 Temmuz günü milletimiz bağımsızlığını ve demokrasisini korumak adına canı pahasına direndi. Çok şükür bu akşam bir arada olduğumuz gibi huzur ve güven ortamı içinde bu güzel ülkede gururla yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın, hürriyetimizin, gururumuzun vesilesi bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın işitilmesinin bir maliyeti var. Ülkemizin korunması, iç ve dış güvenlik hizmetleri sunan kurumlarımızın mensuplarının bu görevleri yaparken canı pahasına fedakarlıkları var."

Öner, 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini, 2 bin 194 gazinin olduğunu anımsatan Öner, şehit ve gazileri unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Terör gazisi eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, şehit aileleri ve gaziler katıldı.