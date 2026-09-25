Haberler

Ardahan Posof Yurtbekler'de samanlık yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyünde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, yangında bir samanlık ile çok sayıda ot balyasının yandığını söyledi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, köydeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yurtbekler köyünde, Temcit Kaya'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine yangının çok büyük olduğunu söyledi.

Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde alevlerin çevreye sıçramasının önlendiğini belirten Demirci, "Yangın şükür kontrol altına alındı. Ancak ciddi bir yangındı. Köyün merkezi bir yerindeydi. Müdahale edilmemiş olsaydı evlere sıçrardı." dedi.

Demirci, yangında bir samanlık ile çok sayıda ot balyasının yandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

"Allah akıl fikir versin" dedirten bir görüntü daha

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yumurtalığından 4 bebek ağırlığında kitle çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış