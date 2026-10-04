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Ardahan Posof'ta yüksek kesimlere kar düştü, Sahara ve Ilgar Dağı beyaza büründü

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Ardahan Posof'ta yüksek kesimlere kar düştü, Sahara ve Ilgar Dağı beyaza büründü
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Ardahan'ın Posof ilçesinde sıcaklık sıfır dereceye düşerken yüksek kesimlere kar yağdı. 2 bin 650 metre rakımlı Sahara Dağı ile 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı beyaza büründü, ovadaki yeşil örtü ve dağlardaki beyaz kar manzara oluşturdu.

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Sahara ve Ilgar Dağı'na kar düştü.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Posof ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağdı. Posof ile Şavşat arasındaki, rakımı 2 bin 650 metre olan Sahara Dağı ile Posof ile Damal arasındaki 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Ovadaki yeşil örtü ve dağlardaki beyaz kar fotoğraflık manzaralar oluşturdu. Posoflular, yoğun yağmurların ardından yüksek kesimlerde kar etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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