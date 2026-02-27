Haberler

Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars arasındaki yollar, yapılan karla mücadele çalışmaları sonrasında kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Kars arasındaki yollar, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından, karayolları ekipleri yolu kontrollü olarak açtı.

Çıldır ve Göle-Kars bağlantı yolları da ağır tonajlılar hariç araçlara açıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı