Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Kars kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede buzlanma oluştu ve Hasköy mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ardahan- Kars kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenti Kars'a bağlayan Ardahan-Kars kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü, yoğun buzlanma oluştu.

Bu nedenle yolun Hasköy mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle Göle ve Çıldır-Kars kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
