TÜRKİYE'nin dün gece en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometrelerin eksi 18'i gösterdiği Göle'yi eksi 15.7 ile Hanak, eksi 15.6 ile Ardahan merkez takip etti.

Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Geçen günlerde yaşanan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Ardahan adeta buz kesti. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, araçların camları da buz tuttu. Kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan Onur Ayebe, "Şehrimize kış geldi. Hava sıcaklığı eksi 20 derecelere kadar ulaştı. Soğuklar biz esnafı çok zorluyor. Sabahları araçlarımız çalışmıyor. Çok problem yaşıyoruz" dedi.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan ve ilçeleri dün gece Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Göle'yi eksi 15.7 ile Hanak, eksi 15.6 derece ile Ardahan merkez, eksi 13.8 ile Damal ilçesi izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı