Öğrenciler yarıyıl tatilindeyken Ardahan'da idareciler okulun bakım onarımını yaptı

Ardahan Fen Lisesi idarecileri, yarıyıl tatilinde okulun bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdi. Okul müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim alabilmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ardahan Fen Lisesi idarecileri, yarıyıl tatilinde çalışanlarla okulun bakım, onarım, boya ve yenileme işlerini yaparak, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almaları için mesai yaptı.

Okul müdürü Aşkın Hüseyinoğlu ve yardımcıları, öğrencilerin yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla okulun badana, sıva, boya ve temizlik gibi eksikliklerini tamamlamak için çalışanlarla kolları sıvadı.

Malzemeleri eline alıp sınıf koridor demeden bakım ve onarım çalışmaları yapan idareciler, öğrencileri hijyenik bir ortamda karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

10 derslikli, 280 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, farklı branşlarda 26 öğretmen görev yapıyor.

Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine çeşitli çalışmalar yaparak hazırlandıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında sınıfların tamamını gözden geçirdiklerini belirten Hüseyinoğlu, "Boya ve badana işi yaptık, daha sonra genel bir temizlik ve sıraları yerlerine dizdik. Önümüzdeki hafta öğrencilerimizi daha güzel ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimle buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm çalışan arkadaşlarıma, idarecilerime yaptıkları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Canı gönülden çalışıp okulumuzu temiz bir şekilde öğrencilerimize hazırladılar." dedi.

Müdür yardımcısı Muhsin Okcu da öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için çalıştıklarını anlattı.

Tatilin ardından 2 hafta boyunca boya ve temizlik benzeri çalışmalarda isteyerek görev aldığını işaret eden Okcu, "Çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim öğretim sürecine dahil olmaları için bu çalışmayı canı gönülden yaptık. Okuldaki temizliğin bir parçası olmak zaten olması gereken bir şey. Bu çalışma bizim için önceliklerimizdendir. Bu yüzden böyle bir çalışmanın parçası olmak gurur ve mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

