Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde hayvanlarını meradan getirirken üzerine yıldırım düşen çocuk hayatını kaybetti. Ardahan il genelinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle de ağaçların dalları kırıldı. Hanak ilçesinde de evleri su bastı.

Ardahan'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde hayvanlarını meradan getirirken üzerine yıldırım düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye 14 kilometre mesafede bulunan Börk köyü mevkiinde etkili olan sağanak yağışta evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşırken O.K. isimli çocuğu yıldırım çarptı.

Yıldırım çarpması sonucu 15 yaşındaki O. K. ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hanak Toplum Sağlığı Merkezine sevk edildi. Karataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ardahan il genelinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle de ağaçların dalları kırıldı. Hanak ilçesinde de evleri su bastı.

Sağanak yağışı sonrası evlerini su basan Ozan Balcı, "Sağanak ve ardından yağan dolu yağışı sonrası evlerimizi su bastı. Tarım arazileri de zarar gördü" dedi.