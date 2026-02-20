Haberler

Ardahan'da TIR'lar buzlanan yolda mahsur kaldı


Ardahan'da Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden birçok TIR, Akçakale köyü mevkisindeki rampada meydana gelen buzlanma yüzünden yolda kaldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi, karayolları ekipleri yolda tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

ARDAHAN'da Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden çok sayıda TIR, Akçakale köyü mevkisindeki rampada buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Kentte aralıklarla devam eden kar ve tipi, özellikle Kars-Çıldır kara yolunda yoğun buzlanmaya yol açtı. Küçük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği yolda, ağır tonajlı TIR'lar rampayı çıkamayınca uzun araç kuyrukları oluştu. Akçakale köyü yakınlarında mahsur kalan TIR şoförleri, araçlarını hareket ettirebilmek için yol kenarından kürekle aldıkları kumları buzlanan zemine sererek, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Karayolları ekipleri, buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
