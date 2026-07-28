Haberler

İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu tespit edilen Gökhan Sözbir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözbir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi