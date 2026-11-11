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Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 9 derece ölçüldü, araç camları buz tuttu

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Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçülürken Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sıfırın altında 11 dereceye düştü. Soğuk nedeniyle araç camları buz tuttu, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı; Hamamlı'da dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.

ARDAHAN/ Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitki ve yapraklar kırağı tuttu.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü.

Soğuk nedeniyle araçların camları buz tutarken, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Bazı vatandaşların branda ve battaniye örterek araçlarını korumaya çalıştığı ilçede bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Hamamlı bölgesindeki dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.

Yaban kuşları ise karla kaplı arazide yiyecek aradı.

Kaynak: AA
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