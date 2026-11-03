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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kırağı görüş mesafesini düşürdü

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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kırağı, özellikle Güney Çevre Yolu ile Artvin bağlantılı yolda görüş mesafesini düşürdü. Gece sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, bazı araçların camları da buz tuttu.

Ardahan'da sabah saatlerinde sis ve kırağı oluştu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle özellikle Güney Çevre Yolu ile Artvin bağlantılı yolda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü şehirde, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları da buz tuttu.

Kaynak: AA
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