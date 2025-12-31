Haberler

Ardahan'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Ardahan'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da, Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı okunarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, Mekke ve Kudüs ile ilgili şiirler okundu ve sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, genç nesillerin önemine vurgu yaptı.

Ardahan'da Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Müftülük ile Anadolu Gençlik Derneğince Karagöl Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mekke ve Kudüs'ü anlatan şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde "cem olma"nın şükrünü yaşadığını söyledi.

Etkinliğin genç nesiller için önemine işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiiri var; 'Canım İstanbul'. Orada şöyle bir dize geçiyor: 'Hayattan canlı ölüm, günahtan büyük rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet.' Çok şükür ki tepinenlerden değiliz. Allah'a şükür. Evlatlarımızı da böyle yetiştirmemiz lazım. Teknolojinin, dijital iletişim araçlarının bu kadar canlı olduğu ve kullanıldığı bir çağda bence bir Müslümana düşen en büyük vazife, gelecek nesillerdeki Müslümanları imanlı ve şuurlu bir nesil olarak yetiştirmektir."

Gazze ve Filistin'in bugün Müslümanların en büyük davası ve imtihanı olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bu imtihanı da maalesef veremiyoruz. Rabb'im bu imtihanı ve gelecekteki bu imtihanları verebilecek imanı, iradeyi, iştiyakı kalplerimize versin inşallah. Gayretimizi inşallah artırsın." ifadelerini kullandı.

Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz de katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü