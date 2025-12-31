Ardahan'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Ardahan'da Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Müftülük ile Anadolu Gençlik Derneğince Karagöl Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mekke ve Kudüs'ü anlatan şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde "cem olma"nın şükrünü yaşadığını söyledi.

Etkinliğin genç nesiller için önemine işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiiri var; 'Canım İstanbul'. Orada şöyle bir dize geçiyor: 'Hayattan canlı ölüm, günahtan büyük rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet.' Çok şükür ki tepinenlerden değiliz. Allah'a şükür. Evlatlarımızı da böyle yetiştirmemiz lazım. Teknolojinin, dijital iletişim araçlarının bu kadar canlı olduğu ve kullanıldığı bir çağda bence bir Müslümana düşen en büyük vazife, gelecek nesillerdeki Müslümanları imanlı ve şuurlu bir nesil olarak yetiştirmektir."

Gazze ve Filistin'in bugün Müslümanların en büyük davası ve imtihanı olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bu imtihanı da maalesef veremiyoruz. Rabb'im bu imtihanı ve gelecekteki bu imtihanları verebilecek imanı, iradeyi, iştiyakı kalplerimize versin inşallah. Gayretimizi inşallah artırsın." ifadelerini kullandı.

Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz de katılımcılara teşekkür etti.