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Ağzıpek Köyüne Yeni İçme Suyu Kaynağı

Ağzıpek Köyüne Yeni İçme Suyu Kaynağı
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Ardahan'ın Ağzıpek köyünde tamamlanan sondaj çalışmasıyla 150 metre derinlikte saniyede 3,5 litre debiye sahip içme suyuna ulaşıldı. Vali Yamlı, kuyudan ilk suyu vererek hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Ardahan merkeze bağlı Ağzıpek köyünde artan içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, çalışmanın köy için hayırlı olmasını diledi.

Programda yapılan duanın ardından sondaj kuyusundan ilk suyu veren Vali Yamlı, yeni içme suyu kaynağının Ağzıpek köyüne hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 150 metre derinlikte açılan sondaj kuyusunda yapılan ölçümlerde saniyede 3,5 litre debiye sahip içme suyuna ulaşıldığını belirten Yamlı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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