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Ardahan'da kızını yangından kurtarırken ağır yaralanan annenin tedavisi sürüyor

Ardahan'da kızını yangından kurtarırken ağır yaralanan annenin tedavisi sürüyor
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Ardahan'da yangın çıkan yayla evinde uyuyan 6 yaşındaki kızını kurtarmak isterken ellerinde, kollarında ve yüzünde 2. derece derin yanıklar oluşan kadının Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ardahan'da yangın çıkan yayla evinde uyuyan 6 yaşındaki kızını kurtarmak isterken ellerinde, kollarında ve yüzünde 2. derece derin yanıklar oluşan kadının Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Damal ilçesinde 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Özgül Kaya Erensayın, bir süre önce Burmadere köyü yaylasındaki evinde uyuyan 6 yaşındaki kızı için sobayı yakmak istedi.

Daha hızlı yanması için sobaya atık yağ döken ve ardından ağıla giden Erensayın, bir süre sonra evden duman ve alevlerin yükseldiğini görünce hemen geri döndü.

Kızını kurtarmak için eve giren Erensayın'ın ellerinde, kollarında ve yüzünde 2. derece derin yanıklar oluştu. Kızının ise ellerinde ve yüzünde hafif derecede yanık oluştu.

Çevredekilerin yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erensayın ve kızı ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Anne ve kızının merkezde tedavisi devam ediyor.

Özgül Kaya Erensayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını gördükten sonra koşarak eve gittiğini ve komşulardan yardım istediğini söyledi.

Evde uyuyan kızının yangın esnasında uyandığını anlatan Erensayın, yangın devam ederken kızını alevlerin arasından çıkardığını anlattı.

Erensayın, daha sonra bağırma sesleri üzerine komşuların yardıma geldiğini belirterek, "Keşke kızım evde tek başınayken sobayı yakmasaydım. Çocuğumu evden çıkarırken yüzüm, ellerim yandı. Yangını görünce ilk aklıma kızım geldi. Kızımı aldım çıktım, kızım da hafif yandı. Kendimi kalkan etmek zorundaydım, o benim canım. 3 yaşında oğlum da var, onlara bir şey olmasın diye her gün Allah'a dua ediyordum, bu da bizim imtihanımız oldu." diye konuştu.

Eşi Mehmet Erensayın da başlarına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade ederek, "Sobanın yanında balya ipleri vardı, onlar tutuşunca yangın çıkıyor. Eşim çocuğu kurtarmak isterken yandı. Annelerimizin kıymetini bilelim. Devletin ambulansı bizi buraya getirdi. Allah devletimizi var etsin, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden, doktor ve personelden çok memnunuz." dedi.

Kaynak: AA
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