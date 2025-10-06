Ardahan'da Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri Tamamlandı

Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde kimlik kartı yenileme işlemleri tamamlandı.

Kentteki tüm vatandaşların kimlik yenileme işleminin tamamlanması üzerine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök ile kurum personelini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Hayrettin Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yenileme Projesi kapsamında yürütülen örnek çalışmalar ve elde edilen Türkiye birinciliği başarısı dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök ile kurum personelini makamında kabul etti. Gösterdikleri üstün gayret ve örnek çalışmalar nedeniyle Şengül Gök ve kurum personelini başarı belgesi ile ödüllendiren valimiz, başarılarının devamını diledi."