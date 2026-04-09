Kar yağışı nedeniyle Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, Posof ilçesi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasındaki 2 bin 550 rakımdaki Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100'e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.

Azerbaycan'dan gelip Trabzon'a giden TIR şoförü Tuncay Akdeniz, "Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 70 araç değişik bölgelerde bekliyor. Rakım belli. Ilgar Dağı'nın her zamanki çilesi" dedi.

YEM ARADILAR

Bu arada Posof ilçesinde, doğada yaşam mücadelesi veren yılkı atlarının karlı arazide yem aradıkları anlar kameralara yansıdı. Sahipleri tarafından yaşlandıkları için serbest bırakılan yılkı atları bölgenin sert ikliminde sürüler halinde çöp konteynerlerinin yanında yiyecek aradıktan sonra arazide gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
