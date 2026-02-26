Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım aksadı.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.
5 farklı noktada kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.
Kaynak: AA / Günay Nuh