Haberler

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım aksadı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

5 farklı noktada kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler