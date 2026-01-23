Ardahan'da kar ve buz temizliği yapılıyor

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, ekiplerce kar ve buz temizliği yapılıyor.

Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz ve kar kütleleri için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Başta Kongre Caddesi olmak üzere kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapılıyor.

Toplanan kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek Ramazan Tabyası bölgesine taşınıyor.