Haberler

Ardahan'da kar ve buz temizliği yapılıyor

Ardahan'da kar ve buz temizliği yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ekipler, cadde ve sokaklarda kar ve buz temizliği yapıyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, ekiplerce kar ve buz temizliği yapılıyor.

Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz ve kar kütleleri için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Başta Kongre Caddesi olmak üzere kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapılıyor.

Toplanan kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek Ramazan Tabyası bölgesine taşınıyor.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı