Ardahan'da zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal yolunda ulaşım normale döndü
Ardahan'da yoğun kar nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün zincirsiz tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.
Kentin yüksek noktalarında yer yer kar yağışının etkili olduğunu bildiren yetkililer uyarılarda bulundu.