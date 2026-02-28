Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 89 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 89 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava şartları bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma yaptı.

İş makineleri desteğinde mesai harcayan ekipler, 89 köy yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Köy yollarında ulaşımın yeniden sağlandığını belirten Emin, "Ekiplerimiz açılan köy yollarında genişletme çalışması yürütüyor. Yer yer kar ve tipi etkili oluyor. Sürücülerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.