Haberler

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 89 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 89 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kardan temizlenen yollarda genişletme çalışmaları da yürütüyor.

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 89 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava şartları bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma yaptı.

İş makineleri desteğinde mesai harcayan ekipler, 89 köy yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Köy yollarında ulaşımın yeniden sağlandığını belirten Emin, "Ekiplerimiz açılan köy yollarında genişletme çalışması yürütüyor. Yer yer kar ve tipi etkili oluyor. Sürücülerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den