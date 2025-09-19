Haberler

Ardahan'da Eylül ayında Kar Yağışı

Ardahan'daki yüksek noktalara eylül ayında kar yağdı. Soğuk hava ve sağanağın etkisiyle beyaza bürünen bölgede, yoğun sis de etkili oldu.

Ardahan'daki bazı yüksek noktalara eylül ayında kar yağdı.

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili oldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
