Hava sıcaklığı eksi 24,8'e düştü, araçlar çalışmadı, dev sarkıtlar oluştu

Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altında 24,8 dereceye düşerken, Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Araçlar çalışmadı, dev buz sarkıtları oluştu.

ARDAHAN'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kent merkezi, adeta buz kesti. Araçlar çalışmadı, dev buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kentte, sabah birçok araç çalışmadı. Sürücüler araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli yolları denedi, sıcak hava tabancası ve pürmüz kullanarak motorları ısıtmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre araçlarının başında uğraş verdi.

Öte yandan Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, soğuk havanın bu yıl geç geldiğini ancak etkisinin oldukça sert olduğunu söyledi.

GÖLE YİNE EN SOĞUK

Bu arada dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. En düşük sıcaklığın eksi 36 olarak ölçüldüğü Göle'yi eksi 30,6 ile Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi, eksi 29,7 derece ile Göle'nin Yavuzlar köyü izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
