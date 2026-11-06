Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanına 1,5 milyon fidan dikimi planlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanına 1,5 milyon fidan dikimi planlanıyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yılki dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ağaçları için gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 140 hektarlık alanda hastalıklı ağaçlar temizlenerek çevresine 1,5 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

Ardahan'da geçen yıl etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören ve hastalanan sarıçam ağaçlarının iyileşmemesi üzerine ormanlık alanda gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Göle ilçesine bağlı Canibek Yaylası'ndaki çalışmalara fidan dikerek destek veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yaptığı açıklamada, yağışların ağaçların iğne yapraklarına ve gövde kabuklarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Zarar gören ağaçların iyileşmesi için yaklaşık bir yıl beklendiğini ancak bu süreçte ağaçların toparlanamadığını ve hastalıkların yayılma riski oluşturduğunu belirten Yamlı, diğer ağaçların da zarar görmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldığını anlattı.

Yaklaşık 140 hektarlık alanda hastalıklı ve ağır hasarlı ağaçların temizlenerek ormanın gençleştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yamlı, söz konusu alan ve çevresinde yaklaşık 1,5 milyon fidan dikilmesinin planlandığını bildirdi.

Yamlı, yürütülen çalışmaların tamamen teknik ormancılık ve ağaçlandırma faaliyeti olduğunu vurgulayarak, bunun farklı amaçlara yönelik olduğu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmalara, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında

Kahvaltıların vazgeçilmezi için kötü haber
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika