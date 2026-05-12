Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, kara yolunu beyaza bürüdü ve sürücülere zor anlar yaşattı. Ekinli alanlar ve çayırlar da dolunun etkisiyle beyaz örtü ile kaplandı.
Ardahan'da kısa süreli sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede Ardahan-Damal kara yolunu beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekili alanlar ve çayırlar da dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası yine sağanak baş gösterdi.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,