ARDAHAN'da dolu yağışı etkili oldu, kara yolu kısa sürede beyaza büründü.

Ardahan'da kısa süreli sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede Ardahan-Damal kara yolunu beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekili alanlar ve çayırlar da dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası yine sağanak baş gösterdi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı