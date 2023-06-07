Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı

Ardahan'da Muhammet Aktürk (20) aracına sandalye fırlatan ağabeyini bıçakladı. Olay sonrası kaçan Muhammet Aktürk, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Aktürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı, Ardahan Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.