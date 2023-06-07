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Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı

Güncel Haberler

Ardahan'da yaşayan 20 yaşındaki genç, aralarında çıkan tartışma sonucu ağabeyini bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Genç, olay sonrası 650 kilometre uzaklıktaki Samsun'da yakalanarak tutuklandı.

Ardahan'da Muhammet Aktürk (20) aracına sandalye fırlatan ağabeyini bıçakladı. Olay sonrası kaçan Muhammet Aktürk, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Aktürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı, Ardahan Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Ardahan Samsun Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Arslanoglu:

Abi kardeşin, baba oğulun bir birine düşman olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ne kadar zor bir durum.

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